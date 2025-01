WWE anuncia importante alianza con TNA para este 2025

El mundo de la lucha libre goza de un gran presente gracias a cómo se han sabido potenciar aún más empresas como WWE, AEW e incluso TNA, y este jueves hubo una novedad que remarca este progreso del deporte-entretenimiento a nivel global.

Esta jornada, a través de sus redes sociales, tanto WWE como TNA anunciaron una nueva alianza entre ambas empresas para este 2025, lo cual traerá beneficios para ambas en la búsqueda de expandir su alcance con los fanáticos de la lucha libre.

"WWE y TNA anuncian este jueves una asociación de varios años destinada a crear oportunidades de cruce sin precedentes dentro de la programación de WWE y TNA para estrellas de NXT y TNA", señala un comunicado compartido en el sitio web de ambas marcas.

WWE and TNA Wrestling today announced a multi-year partnership aimed at creating unprecedented crossover opportunities within WWE and TNA programming for NXT Superstars and TNA Wrestling Stars! MORE INFO: https://t.co/VChFl7CauW pic.twitter.com/w10AKwaYR4

En la misma línea, se explica que: "El acuerdo permitirá a los talentos obtener exposición adicional en la programación clave de WWE y TNA, incluidos los programas insignia semanales como NXT, que se transmite en vivo por Netflix, y TNA iMPACT!, eventos premium en vivo de WWE y de TNA, lo que a su vez refuerza su desarrollo en el ring con exposición a talento y entrenamiento de clase mundial".

Entre las estrellas de WWE que se ven involucradas en esta alianza se encuentran la chilena Stephanie Vaquer, que desde hace unos meses se luce en NXT, por lo que no sería extraño ver su presencia también en TNA a partir de este acuerdo.

Hay que recordar que durante 2024 la ex campeona mundial de TNA Knockouts, Jordynne Grace, y Joe Hendry estuvieron constantemente apareciendo en shows de NXT, incluyendo luchas titulares de por medio en algunos eventos premium.

Así mismo, luchadores de WWE como Wes Lee, Charlie Dempsey, Tatum Paxley y Wendy Choo, entre otros, pasaron también a luchar en algunos shows de TNA, lo que da pie para que sigan existiendo estas colaboraciones con un pacto formal entre ambas compañías.

The next evolution of an unprecedented partnership.



Excited for our continued collaboration with @ThisIsTNA and the invaluable opportunities it presents for the development of the #WWENXT Superstars & TNA Wrestling Stars. https://t.co/KpJtxHgsfD