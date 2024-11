WWE confirma la fecha para su llegada a Netflix

Se venía cocinando desde ya hace algunos meses, pero este jueves finalmente WWE confirmó la fecha para su llegada a Netflix, plataforma que será la nueva casa de cada show semanal y evento premium de la empresa de lucha libre estadounidense.

A pesar de que en un inicio había trascendido de que solo RAW pertenecería a esta nueva etapa en Netflix, finalmente incluirá también los otros programas semanales de WWE, Smackdown y NXT, este último donde compite la chilena Stephanie Vaquer.

Junto con los shows semanales, la connotada plataforma de streaming también estará a cargo de transmitir los eventos premiums de la compañía, algo en lo que ya habían incursionado los últimos meses con la transmisión de WWE Bad Blood o Crown Jewel.

#WWERaw is headed to the @IntuitDome on January 6th for an all new era on @netflix.



🎟️: https://t.co/FDaHDDfuFg pic.twitter.com/O3nJIgxCTE