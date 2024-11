WWE RAW 18 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

El mes de noviembre se acerca a su final y con el comienzo de una nueva semana está la expectación por un nuevo episodio de Monday Night RAW, velada que promete seguir acaparando el interés por lo que ocurra de cara al próximo evento premium de WWE, Survivor Series.

La marca roja tendrá lugar esta jornada en el Van Andel Arena de Grand Rapids, en Michigan, en un show que trae luchas con títulos en juego y también la continuidad en potentes rivalidades que se vienen armando desde hace algunas semanas.

Entre lo más interesante está la lucha por el título intercontinental entre el campeón Bron Breakker y su retador Sheamus. Por otro lado, Seth Rollins se verá las caras en el ring con Bronson Reed, recientemente confirmado como el quinto miembro del nuevo The Bloodline para War Games, mientras que habrá un combate mixto entre Rey Mysterio y Zelina Vega ante Chad Gable e Ivy Nile.

Buckle up for this one. @WWERollins and @BRONSONISHERE go to war TONIGHT on #WWERaw!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/VAaWDyGLd6