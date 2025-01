WWE RAW 20 de enero en Netflix: Horario y cartelera de combates

Arranca una nueva semana y con ello WWE trae un nuevo episodio de Monday Night RAW este lunes 20 de enero, el cual se llevará a cabo en vivo desde el American Airlines Center de Dallas, en el estado de Texas.

Tal como se anunció la pasada semana, este nuevo WWE RAW tendrá en su cartelera de luchas una interesante contienda entre Seth Rollins y Drew McIntyre, catalogada como la 'revancha de Wrestlemania', por el combate que ambos sostuvieron en la Vitrina de los Inmortales en la edición de 2024.

Además, los apuntados The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) tendrán una lucha con rivales a confirmar, mientras que en la escena femenina Damage CTRL (Iyo Sky, Kairi Sane y Dakota Kai) chocarán ante Pure Fusion Collective (Sonya Deville, Shayna Bazler y Zoey Stark).

En los segmentos esperados está el regreso de JBL a WWE, mientras que hay apariciones confirmadas de Sami Zayn, Jey Uso y la inaugural campeona intercontinental femenina, Lyra Valkyria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WWE (@wwe)

Fecha y Horario para ver WWE RAW en Netflix este 20 de enero

Este nuevo capítulo de WWE RAW se podrá ver este lunes 20 de enero desde las 22:00 horas de nuestro país y también en buena parte de Sudamérica.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

A partir de esta fecha, cada evento semanal y premium de WWE se verá exclusivamente a través de Netflix, tanto en Chile como también en la totalidad del continente sudamericano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WWE (@wwe)

Cartelera de WWE RAW este 20 de enero

Luchas

Drew McIntyre vs. Seth Rollins

The New Day vs. rivales por determinar

Damage CTRL vs. Pure Fusion Collective

Segmentos

JBL hace su regreso a WWE

Lyra Valkyria se presenta como la nueva campeona intercontinental femenina

Apariciones de Jey Uso y Sami Zayn