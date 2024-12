WWE RAW 9 de diciembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

WWE sigue su camino hacia el final de este año 2024 y este 9 de diciembre llega un nuevo episodio de Monday Night RAW, con mucha acción por delante y la continuidad de interesantes rivalidades.

Desde el Intrust Bank Arena de Wichita, la marca roja trae una vez más su show semanal con harto que abordar luego de los últimos acontecimientos, entre ellos el regreso de Drew McIntyre, quien en el pasado RAW irrumpió atacando a Sami Zayn tras la lucha estelar de la velada.

A partir de ello, se espera también que haya más novedades en esta presunta nueva rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins, además de lo que tenga que decir el propio McIntyre en esta vuelta al ring.

En cuanto a las luchas que se vienen, Rhea Ripley enfrentará a Raquel Rodríguez, mientras que The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy), se enfrentarán a The Final Testament (Karrion Kross, Akam y Rezar) junto a The Miz.

Fecha y Horario para ver WWE RAW del 9 de diciembre

Este nuevo capítulo de WWE RAW se podrá ver este lunes 9 de diciembre desde las 22:00 horas de nuestro país y también en buena parte de Sudamérica.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Cada episodio de RAW se puede ver a través de las plataformas de streaming de WWE Network y Peacock. En el caso de Chile y gran parte de Sudamérica, toda la acción se puede seguir a través del canal de Youtube de WWE Español.

Cartelera de WWE RAW este 9 de diciembre

Luchas

Rhea Ripley vs. Raquel Rodriguez

The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy) vs. The Final Testament (Karrion Kross, Akam y Rezar) y The Miz

Torneo por el Campeonato Intercontinental

Zelina Vega vs. Lyra Valkyria vs. Ivy Nile

Segmentos

The New Day hablará tras los acontecimientos del pasado lunes

Posible promo de CM Punk