WWE Smackdown 15 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

WWE Smackdown suele acaparar las miradas en la lucha libre los viernes por la noche, y para este 15 de noviembre no es la excepción.

Desde el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin, la marca azul trae un show que promete bastante acción y emociones con las luchas titulares que tendrán lugar y también las rivalidades que se siguen armando de cara a WWE Survivor Series, el próximo evento premium que tiene fecha para el próximo sábado 30 de noviembre.

Entre las luchas que destacan para este viernes se encuentran la que tendrán los actuales campeones en pareja de Smackdown, Motor City Machine Guns, ante The Street Profits, mientras que la campeona femenina Nia Jax enfrentará a Naomi. Estas dos luchas tienen el plus que son con los respectivos títulos en juego.

Por otro lado, se espera que se siga armando la rivalidad entre el nuevo y el viejo The Bloodline, encabezados por Solo Sikoa y Roman Reigns, respectivamente. Recordar que ambos equipos se encuentran en búsqueda de un quinto miembro en sus filas de cara al War Games que tendrán dentro de semanas.

ELEPHANT IN THE ROOM. pic.twitter.com/1hZ1pqQUnW

Este nuevo capítulo de WWE Smackdown se podrá ver este viernes 15 de noviembre desde las 22:00 horas de nuestro país.

Cada episodio de Smackdown se puede ver a través de las plataformas de streaming de WWE Network y Peacock. En el caso de Chile y gran parte de Sudamérica, toda la acción se puede seguir a través del canal de Youtube de WWE Español.

This just feels right. ☝️ #SmackDown pic.twitter.com/mip3szY7eQ