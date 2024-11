WWE Smackdown 8 de noviembre: Horario, dónde ver y cartelera de combates

A fines del presente mes Survivor Series será el evento premium que se robe todas las miradas entorno a WWE, por ello es que el epidosio de Friday Night Smackdown de este 8 de noviembre lleva trascendencia para comenzar a armar el camino a dicho show.

La marca azul arrastra como principal rivalidad el choque entre la original facción de The Bloodline conformado por Roman Reigns junto a Jey y Jimmy Uso ante la renovada agrupación que lleva el mismo nombre, encabezada por Solo Sikoa en compañía de Tama Tonga, Tonga Loa y Jacob Fatu.

Es más, se espera que para esta jornada en el KeyBank Center de Buffalo, en Nueva York, Roman Reigns haga una promo en la que apunte los objetivos de cara a Survivor Series, mientras que Jey Uso dejó una invitación a Sami Zayn para asistir esta jornada a la velada, con el fin de sumarlo a las filas de The Bloodline, así como en los "viejos tiempos".

Por otro lado, Motor City Machine Guns serán los invitados al segmento Grayson Waller Efect, donde se podrían dar luces del camino que tomen los títulos en pareja de Smackdown. Además, el campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, hablará ante el público luego de su victoria en Crown Jewel, en Arabia Saudita.

Who can be trusted? 🤔 #SmackDown pic.twitter.com/kcbfz2n9zk