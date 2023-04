Marco Materazzi entregó su versión del cabezazo de Zidane tras 17 años

El italiano Marco Materazzi sorprendió al entregar por primera vez su versión del legenadario cabezazo que recibió de Zinedine Zidane, 17 años después de ocurrido el hecho.

En el podcast Italian Football TV, Materazzi expresó: "Zidane me ofreció su camiseta, le dije que no, que prefería a su hermana".

