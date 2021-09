Bárbara Hernández irá por otra hazaña en la Antártica: Queremos algo reconocido a nivel mundial

La destacada nadadora nacional de aguas gélidas Bárbara Hernández repasó los grandes logros de su carrera, como el histórico nado en el Lago Chungará y su última experiencia en el soble giro a la isla de Manhattan, y anunció que su próximo desafío será recorrer aguas de la Antártica.

En diálogo con Al Aire Libre TV, Hernández nos dijo que "seré la primera persona chilena que nada en la Antártica, sin traje de neopreno y ningún tipo de grasa. Queremos algo reconocido a nivel mundial y eso significa que debemos ir por una distancia que no se haya nadado antes o el lugar más austral que encontremos".

Profundizando en aquello, Hernández dijo que "me da mucho temor, así como me motiva sé que hay harto en riesgo, entonces debo prepararme y entrenar muy a conciencia. Será una temperatura de 0,3 grados, la distancia será una sorpresa, pero debe ser más de una milla, que son 1.650 metros".

"Si nos consiguen los permisos, yo me voy para allá cuando me digan, pero si nos aprueban todo (permisos de la Armada, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Deporte) debiera ser para enero (de 2022)", cerró sobre el tema.

Además, Bárbara detalló qué viene para ella después de la Antártica, en el marco de su desafío de los "7 Océanos": "El próximo año es el Canal del Norte, en Irlanda, después viene el Estrecho de Tsugaru, en Japón, y finalmente el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. También estoy viendo una opción en San Francisco y me invitaron al Lago Ness (Escocia)".

Junto con esto, la nacional comentó los riesgos que implica su disciplina: "En cada nado pongo en riesgo mi vida, pero lo amo y me gusta hacer patria. Si no me preparara como lo hago, me muero, pero no me imagino estar sin nadar".

Finalmente, Bárbara Hernández aseguró que "me queda mucho por hacer, muchos glaciares en Chile. Me proyecto a nadar hasta el último día de mi vida", agregando que "espero que vengan muchas y muchos Sirenas del Hielo en el futuro".