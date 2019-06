22:42 - 03/06/2019

Brock Lesnar destrozó a Seth Rollins y no canjeó el maletín Money in the Bank en RAW

Brock Lesnar apareció en Monday Night RAW y no canjeó el maletín Money in the Bank ante el campeón Universal Seth Rolllins. Sin embargo, aprovechó la ocasión para destrozar a al monarca, golpeándolo con una serie de sillazos en medio del ring. (Video: WWE)