16:29 - 25/08/2020

¡Pelea completa! WWE recordó lucha estelar de La Roca y Brock Lesnar en Summerslam 2002

Un 25 de agosto de 2002, WWE celebró una de las luchas más importantes de su historia, cuando La Roca (The Rock) defendió el título indiscutido ante un novato, ganador del King of the Ring y conocido como "The Next Big Thing", Brock Lesnar. Ese día quedó marcado por el triunfo del oriundo de Minessota, con 25 años, y por los abucheos del público al "campeón del pueblo". (Video: WWE)