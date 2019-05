21:51 - 22/05/2019

Superkick: ¿Es Brock Lesnar una atracción necesaria o no debería aparecer más en WWE?

En esta edición de Superkick, los periodistas Cristóbal Meléndez y Gonzalo Quezada repasaron el controversial final del evento Money in the Bank y consultaron a los fanáticos: ¿Es Brock Lesnar una atracción necesaria o no debería aparecer más? (Video: Cooperativa TV)