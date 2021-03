Presidente de la Federación de Deportes Acuáticos: No abandoné a la delegación en Argentina

El presidente de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, Marcos Jara, salió al paso de las críticas que ha recibido luego que se confirmara un brote de coronavirus entre los miembros de la delegación que viajó a Argentina a disputar el Sudamericano de la especialidad.

"Los seleccionados de waterpolo están bien, sin fiebre y en residencias sanitarias. Están tranquilos, esperando que terminen sus cuarentenas. Son 11 casos positivos", declaró el dirigente a El Mercurio.

En ese escenario afirmó que "los dos delegados chilenos que permanecen en Buenos Aires están vigilando en todo momento a los deportistas".

De acuerdo a lo que recuerda el matutino, el caso comenzó hace algunas semanas, cuando hubo 30 contagiados entre las distintas delegaciones, a raíz de una supuesta carencia de medidas sanitarias en la burbuja para disputar el evento, momento en que Chile sumó a tres deportistas de nado sincronizado con examen positivo, las cuales se quedaron en el país trasandino.

El resto de las viajeras de la disciplina regresó a nuestro país, pero aquí notaron que toda la selección había contraído el Covid-19; mientras tanto, en los equipos masculino y femenino de waterpolo hubo otros 11 casos, lo que les obligó a retirarse del campeonato.

"En el nado sincronizado se hicieron los test el 19 de marzo en Argentina para viajar el 20 de regreso a Chile. Llegaron en la noche y al día siguiente, el domingo 21, se les hicieron PCR por parte del Comité Olímpico. Todas salieron negativas. Por lo tanto, solo teníamos la confirmación de los tres casos de las niñas que se quedaron en Argentina. No es para ser tan alarmista", dijo Jara.

"Con la información que teníamos no encontrábamos inadecuado que el waterpolo viajara. Claro, después supimos de más contagios", continuó el dirigente de la Fechida.

Según indicó Jara, los protocolos no fueron rigurosos en Buenos Aires y luego dijo que se quedó más días de los presupuestados, pues extendió sus pasajes al 20 de marzo: "Hay delegados que iban a resolver el tema, y todo lo he coordinado desde Chile. No dejé abandonados a los deportistas, como dicen".