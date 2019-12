Caprichosas olas marcaron la segunda jornada del Mundial Femenino de Surf en Pichilemu

Al igual que en la primera jornada, este sábado nuevamente se aplazó el arranque del Mundial de Surf Femenino "Maui and Sons Pichilemu Women's Pro by Royal Guard". Durante las primeras horas del día el bajo tamaño de las olas no permitió que la competencia se desarrollará de forma normal.

Sin embargo, a partir de las 17:00 horas todo cambió. La acción volvió a la playa Punta de Lobos con la disputa de la segunda ronda del certamen planetario, que tuvo en el agua a las 16 mejores tablistas que siguen en carrera por la gran final de mañana domingo.

En el primer heat, de 30 minutos, los aplausos se los llevó la costarricense Leilani McGonagle, quien ganó la serie tras sumar 12.90 unidades, mientras que la alemana Camilla Kemp se quedó con el segundo lugar, luego de alcanzar 6. 95 puntos.

En tanto, en la segunda manga se dio una fuerte lucha entre la australiana Freya Prumm y la estadounidense Ella McCaffray, pero fue la primera quien deslumbró con una par de maniobras que le permitieron obtener el heat con una sumatoria total de 10.75. En la tercera serie la peruana y actual monarca del campeonato, la peruana Analí Gómez debió esforzarse más de la cuenta para alcanzar los 7.60.

Finalmente, el cuarto heat se robó todas las miradas, pues la chilena Lorena Fica debía sacar a relucir todo su talento para avanzar a la ronda de las ocho mejores del mundial, pero lamentablemente la integrante del team Rip Curl no tuvo una buena jornada y quedó eliminada del certamen, tal como sus compatriotas Josefina Vidueira y Natalia Díaz. El heat lo ganó la portuguesa Yolanda Hopkins con una sumatoria de 10.00 y el segundo puesto fue para su compatriota Carol Henrique con 7.80

Este domingo la jornada está programada desde las 10:00 horas con la disputa de los cuartos de final.