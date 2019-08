Lorena Fica ratificó su favoritismo y Tomás Bock se lució en El Quisco Eco Pro 2019 de Surf

Demostrando un sólido nivel arriba de su tabla, la ariqueña Lorena Fica se tituló campeona este fin de semana de El Quisco Eco Pro 2019 de Surf.

La actual monarca nacional e integrante del team Rip Curl confirmó su favoritismo en el litoral central y fue así que en una disputada final del Open Damas se impuso ante la surfista de Puertecillo Paloma Santos.

Ante un gran marco de público y con condiciones favorables para el desarrollo de la competencia, el torneo resultó todo un éxito para los más de 40 riders que llegaron al balneario de la Región de Valparaíso.

Sobre este nuevo triunfo en el certamen nacional, Fica señaló que "no tuve un buen comienzo, incluso pude haber quedado fuera en el primer heat, no me sentía muy cómoda ya que venía de México y ahora con agua fría era distinto, pero me fui acomodando y pude salir bien en el torneo".

Agregó que "fue una final muy dura, sabía que no sería fácil, pues la 'Palo' viene entrenando muy fuerte. Creo que tuve una buena estrategia, que la cumplí al pie de la letra, pese a que el mar estuvo súper lento".

De cara a lo que viene para este cierre de año, adelantó que "ahora en septiembre voy al Mundial ISA en Japón y luego competiré en dos QS para llegar de buena forma al Pichilemu Woman Pro", que se desarrollará del 31 de octubre al 3 de noviembre.

Tomás Bock sacó aplausos

Tras una disputada final, el surfista de Reñaca Tomás Bock se consagró campeón del torneo El Quisco Eco Pro 2019.

El integrante del team Maui and Sons se impuso en la categoría Sub 16 al representante de Maitencillo Noél de la Torre.

Con lucidos giros y notables maniobras, Bock sacó aplausos de los presentes, quienes llegaron a disfrutar de una gran jornada final en el balneario de la Región de Valparaíso.

Sobre este triunfo en el certamen nacional, el reñaquino señaló que "fue súper bonito, me salieron las olas en los últimos cinco minutos de la final y pude hacer un par de maniobras que me dieron el triunfo".

En tanto, De la Torre, quien integra el equipo Volcom, demostró su gran momento luego de titularse campeón en la categoría Junior y Sub 14. En la primera serie derrotó al surfista de Rip Curl Cristóbal Montecinos y en la segunda al representante de Isla de Pascua Kuhane Pakomio.