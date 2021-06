Javier Castrilli criticó a Aquino por cobrar el penal de Maripán: Mano sin intención y no fue antinatural

El experimentado ex árbitro argentino Javier Castrilli criticó a Eber Aquino por cobrar el penal de Guillermo Maripán en el duelo entre Chile y Bolivia por las Clasificatorias, asegurando que la mano en el área no tuvo intención y "no fue antinatural", refutando el argumento del paraguayo en el diálogo del VAR.

"¡Maripán no tuvo intención, el disparo fue a un metro de distancia!", exclamó el otrora "Juez de Hierro" en Twitter, explicando que "el brazo justifica su ubicación porque acompañó el movimiento giratorio, queriendo cubrirse del disparo y evitar el impacto".

Maripan NO TUVO INTENCIÓN, el disparo fue a 1 metro de distancia...!!! y el brazo justifica su ubicación porque acompañó el movimiento giratorio queriendo cubrirse del disparo Y EVITAR EL IMPACTO...!!! Ergo: NO FUE ANTINATURAL y menos tuvo intención de bloquear. NO FUE PENAL pic.twitter.com/vSuhU8c9XA — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 10, 2021

"Ergo: no fue antinatural y menos tuvo intención de bloquear. NO FUE PENAL", remarcó Castrili.

En el mismo hilo, apuntó la regla sobre el cobro de las manos: "Cuando la posición no sea consecuencia de su movimiento", sosteniendo que el zaguero chileno "está plenamente justificado por su movimiento giratorio".

Lo que la gente pueda opinar por desconocimiento y/o creencia popular, en boca de supuestos idóneos es una burrada monumental que confunde. LA INTENCIÓN SIGUE SIENDO FUNDAMENTAL PARA SANCIONAR MANOS — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 10, 2021

Además, cuestionó las imágenes que se revisaron en el VAR: "Cuesta interpretar por qué le pasaron al árbitro un ángulo de imagen y con cuadro detenido donde pretenden demostrar que fue intencional y antinatural".

Cuesta interpretar por qué le pasaron al árbitro un ángulo de imagen y con cuadro detenido donde pretenden demostrar que fue intencional (“...bloquea...”) y antinatural... — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 10, 2021

Finalmente, apuntó que Aquino cobró el penal con "poca convicción", ya que "cambió de opinión inducido por el VAR, con sus imágenes e interpretaciones erráticas".

Obsérvese la poca convicción con la que Eber Aquino señala el penal. El lenguaje corporal no miente. En tiempo real estuvo a 4 metros de la acción y no hubo sanción. Inducido por el VAR con sus imágenes e interpretaciones erráticas cambió de opinión... pic.twitter.com/Bd0HQnc86H — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 10, 2021

"La intención sigue siendo fundamental para sancionar manos", aseveró.