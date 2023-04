Jordhy Thompson perdió a su abogado a días de su formalización

Un duro revés sufrió el futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson luego de que su abogado anunciara su renuncia al caso de acusaciones de violencia intrafamiliar justo un par de días antes de la formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo a documentos a los que accedió La Tercera, Pablo Larraín le manifestó al Poder Judicial su decisión.

"Que, por este acto, vengo a renunciar al patrocinio y poder otorgado en la presente causa", manifestó el jurista.

Larraín alcanzó a declarar en la defensa de Jordhy Thompson, quien fue denunciado por "lesiones Menos Graves en contexto VIF".

En su defensa, Larraín expuso que el futbolista y la joven Camila Sepúlveda no tienen ninguna relación formal: "En primer lugar, debe señalarse que mi representado no tiene ninguno de los vínculos establecidos en el artículo 5° de la Ley 20.066 respecto de las víctimas indicadas por la Fiscalía, en efecto mi representado no es ni ha sido cónyuge, ni es pariente por consanguinidad, ni por afinidad", expresó.

Ante la renuncia de Larraín, la defensa de Jordhy Thompson quedará en manos de la Defensoría Penal Pública.