El delantero de Manchester United Mason Greenwood fue acusado de violencia doméstica por su novia Harriet Robson en hechos que están siendo ya investigados por las autoridades británicas luego de que la mujer subiera imágenes con varios golpes a las redes sociales, fotos que luego serían eliminadas.

Greenwood ha sido promocionado como uno de los talentos más prometedores de la academia del United, con un futuro brillante por delante, no obstante, el club ya avisó que también inició una investigación.

"Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan esclarecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo", manifestó el elenco de Old Trafford en un comunicado.

El posteo con las imágenes se eliminó aproximadamente dos horas después de su publicación, pero la grabación de la pantalla sigue circulando por varios medios.