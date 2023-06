Revelan explícitos audios que complican a Robinho en causa por violación en Italia

Un nuevo capítulo se sumó este jueves en el caso de violación que la justicia italiana lleva en contra del exdelantero brasileño Robinho, quien fue condenado a nueve años de prisión a principios de 2022 luego de ser encontrado culpable de haber participado de una violación en grupo junto con sus amigos a una joven albanesa en 2013 en Milán.

Aunque el exjugador de Real Madrid se mantiene en Brasil amparado en la imposibilidad de ser extraditado, la justicia italiana se contactó con el Ministerio Público Federal y este aceptó comenzar el proceso para que se transfiera la condena al exdelantero y puso fecha del juicio para abril de 2024.

Y mientras esperan el comienzo del proceso, se filtraron unos audios escandalosos del exatacante de 39 años hacia sus amigos donde hacen referencia al condenable episodio.

"Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó... ¿Cómo la chica loca se acuerda de eso?", dice en los audios de enero de 2014 que compartió el sitio brasileño UOL Esporte.

En esa misma línea, continúa: "Quien la tocó está en Brasil. Ve detrás de esa gente que está en Brasil. Allí, en Brasil. Que se jodan los que se acostaron con la chica. Yo no me acosté, tú no te acostaste. Que se jodan. Que yo me acosté, posibilidad cero. Eso va a acabar en nada. Yo ya no estoy allá (en Italia), por eso me estoy riendo. Estaba completamente borracha, ¿Cómo se va a acordar de mí?", añade.

Así, el futbolista se mostraba confiado de que la investigación no llegaría a un desenlace, pero demostró cierta preocupación.

"Si ella no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra. No hay manera de que pueda acusarnos. Como no había cámaras, será un poco difícil demostrar que la violaron si no está embarazada. Ahora, si ella tuvo un hijo, es un gran problema", sostuvo Robinho.