Revelan testimonio de la víctima minutos después de la presunta agresión sexual de Dani Alves

El caso de Dani Alves, en prisión por una presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, sumó este jueves un nuevo capítulo en la batalla legal luego de que salieran a la luz imágenes que la cámara de un Mosso d' Esquadra grabara minutos después de que se produjera la presunta violación.

En el registro se ve como la víctima, entre lágrimas, hizo una declaración al agente minutos después de que se produjeran los hechos en los baños de la discoteca Sutton.

La mujer y el agente se encontraban a la salida de la discoteca y la joven comentó lo sucedido en una grabación que de acuerdo a fuentes policiales, se activó de manera accidental.

"El programa de Ana Rosa", de Telecinco, tuvo acceso a las imágenes de la cámara del Mosso d' esquadra y, por tanto, a las declaraciones de la joven a la salida de la discoteca Sutton.

"Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo", comentó.

"Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me comenzó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa", agregó la joven.

Una amiga de la víctima, al ver que la mujer no podía seguir su testimonio, apuntó que "ha habido penetración".

Sin embargo, y tras instarle el agente a la joven de que denuncie los hechos, esta reconoció: "Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo"