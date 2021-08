Zaguero acusado de violación aseguró que probará su inocencia

El defensa portugués de Olympiakos Ruben Semedo, imputado por violación en grupo de una menor de 17 años, aseguró este martes que es inocente y que lo demostrará ante la juez cuando declare el próximo jueves.

"Soy inocente, y lo verán. Todo esto es por culpa del dinero. Si no fuera futbolista todo esto no habría ocurrido", declaró el ex jugador de Villarreal.

Semedo, detenido el lunes tras una denuncia por parte de la presunta agredida, hizo estas declaraciones ante las cámaras tras una breve comparecencia ante la juez instructora, quien le dio plazo hasta el jueves para preparar su testimonio.

Además de Semedo fue detenido su representante, un nigeriano de 40 años acusado de haber participado en la violación de la joven, quien, a su vez, prestará declaración el viernes.

Según denunció a la Policía la joven, la violación ocurrió el pasado sábado en casa de Semedo, después de haber salido con una amiga y los dos acusados a tomar algo en varios bares.

La joven supuestamente aseguró que llegó borracha a casa del jugador y que se tumbó en su dormitorio, donde primero fue violada por su representante y posteriormente por el propio Semedo.