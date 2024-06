El camino previo de Paulina Vega para disputar los Juegos Olímpicos en París 2024

Paulina Vega está viviendo un emocionante momento en su carrera. La destacada deportista del Team Chile, quien recientemente aseguró su participación en los Juegos Olímpicos, compartió detalles con Al Aire Libre sobre sus recientes torneos y de su preparación para el máximo evento deportivo a nivel mundial.

Vega logró su clasificación a París 2024 tras su victoria en el Torneo 1 del Preolímpico de Tenis de Mesa en Lima, Perú. Esta será su tercera participación en una cita olímpica, un notable logro para la deportista nacional.

En mayo, la chilena participó en un Torneo Contender en Brasil, donde compitió por los puntos en el Ranking Mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Durante este evento, Vega logró una clasificación histórica para el cuadro principal después de superar la fase de clasificación.

Una histórica participación de Paulina Vega en Río

Al evaluar su desempeño, Vega señaló que "en el torneo me sentí muy bien. Logré vencer en la qualy a una jugadora brasileña y luego enfrenté a una jugadora taiwanesa en el cuadro principal, quien estaba dentro del top 100 mundial. Fue la primera vez que una chilena avanzó de la fase clasificatoria al cuadro principal, así que estoy muy satisfecha con mi participación".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Paulina Vega Magaña (@paucita13)

"Después, en la llave principal me tocó enfrentar a una japonesa, la primera sembrada del torneo, fue finalista y es la actual 5° del mundo, con quien perdí. Me sentí muy contenta de haber podido jugar a ese nivel y que no haya sido fácil para ella ganarme porque luché". añadió la tenimesista.

Posteriormente, Vega compitió en otro torneo en Mendoza, donde enfrentó desafíos adicionales y no obtuvo los resultados esperados. "No tuve un buen desempeño. Perdí contra una tenimesista eslovaca cuyo estilo de juego me resultaba incómodo debido a su gran intensidad".

Paulina Vega trazó su camino previo a los Juegos Olímpicos de París 2024

La medallista de Santiago 2023 también reveló sus próximos planes, que incluyen un calendario ajustado en preparación para los Juegos Olímpicos. Antes del evento principal, Paulina competirá en un Sudamericano y luego viajará a Portugal para iniciar su preparación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Paulina Vega Magaña (@paucita13)

"El 7 de junio nos vamos al Sudamericano en Asunción, donde permaneceremos una semana antes de regresar a Chile a fines de junio. Esta fase inicial de preparación se llevará a cabo aquí, y luego continuaré mi entrenamiento en Mirandela, Portugal, donde resido y entreno. Días previos a los Juegos Olímpicos, nos trasladaremos a Francia para concluir la preparación", explicó Paulina.

Actualmente, la deportista oriunda de Concepción se encuentra en Chile recuperando energías y ultimando los detalles para su participación en el Sudamericano junto al Team Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ITTF Americas (@ittfamericas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ITTF Americas (@ittfamericas)