¿Qué opina Tania Zeng sobre el masivo ingreso de migrantes a Chile?

Tania Zeng se ha transformado en una referente deportiva y social en Chile, debido a su gran desempeño en el tenis de mesa en Santiago 2023 y con su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 a sus 57 años, pero también con una historia de vida llena de superaciones.

Es por esto que en conversación con nuestro sitio Al Aire Libre fue más allá de la competencia y se refirió a un tema país, que ella vivió hace 35 años: La inmigración.

Tania Zeng: Una chilena más para los Juegos Olímpicos de París 2024 https://t.co/IdTePNDK6P pic.twitter.com/ud6uIQsyI7 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 19, 2024

La mirada de Tania Zeng sobre lo que debe hacer Chile con los migrantes

Zeng nos habló primero de su experiencia: "Yo hablaré de mí nomás. A mí me recibieron súper bien los chilenos. A mí me dieron muchas oportunidades y me trataron muy bien en todos los caminos que tomé en Chile. Los migrantes llegamos a Chile y podemos tener todos los derechos como chilenos. O sea, podemos competir, podemos clasificar, podemos en todo. Esa es una oportunidad igual. No tengo nada por qué quejarme".

Después se refirió a la situación de nuestro país: "Yo creo que hay todo tipo de gente que ha llegado. Entonces no se puede meter a todos en el mismo saco. Claramente hay cierta gente que hace desastres, pero la mayoría de la gente aporta. Hay que diferenciar".

Finalmente, consultada sobre si debe haber más rigurosidad en el ingreso de extranjeros a Chile, sostuvo: "Yo creo que sí, en mi caso, entré con todos los trámites, todo lo que corresponde. Hicimos presentar todos los papeles. Yo creo que para ingresar debe haber un filtro, tener todos los documentos al día para saber quién está llegando".