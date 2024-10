Alejandro Tabilo es frenado por un Top 10 en el ATP de Basilea

El chileno Alejandro Tabilo (21° del ranking mundial) vio frenada su participación en el ATP 500 de Basilea, despidiéndose en los octavos de final del certamen en tierras suizas.

La actuación de la raqueta nacional, que había tenido un sólido debut, se estrelló esta jornada ante un Top 10 del circuito, el ruso Andrey Rublev (7°).

El ímpetu de Tabilo no fue suficiente ante una categórica presentación de Rublev en cancha, que se terminó imponiendo en dos sets, por parciales de 7-6 (3) y un contundente 6-1 en una hora y 15 minutos de juego.

