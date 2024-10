Alejandro Tabilo tuvo un debut triunfal en Kazajistán

El tenis chileno partió una semana positiva a diferencia de lo que había sido en los torneos anteriores y logró meter a los tres jugadores que están en disputa en el circuito en las siguientes rondas, situación que se completó en el inicio de este miércoles 16 de octubre con el triunfo de Alejandro Tabilo (23º de la ATP) en Almaty, Kazajistán.

La primera raqueta de nuestro país toma parte del ATP 250 en el continente asiático, donde es el segundo cabeza de serie, y por lo mismo quedó libre en primera ronda, y en la etapa de los 16 mejores se midió con el alemán Maximilian Marterer (114º).

Jano hizo prevalecer su condición de sembrado desde el primer minuto y en el primer set no tuvo mayores complicaciones para ganarlo por 6-2.

El segundo parcial tuvo a Marterer ofreciendo mayor resistencia, pero sin poner en mayores aprietos a Alejandro Tabilo, que logró nuevamente quebrar y concretar en tan solo una hora y cinco minutos la victoria por 6-2 y 6-4.

En los cuartos de final Tabilo se medirá con el canadiense Gabriel Diallo (118º), el que será el primer enfrentamiento entre ambos tenistas.

The No. 2 seed gets it done 👊



Tabilo powers past Marterer 6-2 6-4 to move into the quarter-finals in Almaty!@ktf_kz | #AlmatyOpen pic.twitter.com/pzkk23tLMG