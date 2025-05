La reñida lucha en que Cristian Garin le está ganando a Nicolás Jarry

Los tenistas nacionales están en una lucha por recuperar puestos en el ranking, donde hasta hace no mucho nuestro país con Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios tuvo a cuatro jugadores en el Top Cien, hecho que dista mucho del presente donde por lesiones o rendimiento hubo un desplome en ellos.

En ese anhelo por recuperar lugares quien está llevando la delantera en este instante es Garin, que esta jornada se metió en semifinales del challenger de Oeiras, Portugal, luego de imponerse al local Gastão Elías, y sumar de esta manera ocho triunfos en líneas, en los que cuenta el título de Mauthausen, Austria, y que le reportan una importante noticia.

Cristian Garin bate Gastão Elias por 6-3 e 7-6(4) para avançar para as meias-finais do Oeiras Open 5.



Boa casa e o português não andou nada longe das meias. 5-2 no 2.º set e 2/9 em break points. Pena.



Garin sem perder sets na prova. 3.ª SF em Portugal. pic.twitter.com/MPzT1KsOiA