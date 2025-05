Cristian Garin sigue celebrando y enfrentará a un conocido rival en semifinales del challenger de Oeiras

El tenista nacional Cristian Garin (153º del ranking de la ATP) sigue ratificando su buen momento en su gira por la arcilla europea y este jueves alcanzó la ronda de semifinales en el challenger de Oeiras, en Portugal.

Gago despachó al local Gastão Elías (318°) por parciales de 6-3 y 7-6 (4) y se instaló en la ronda de los cuatro mejores jugadores del certamen portugués.

Cristian Garin bate Gastão Elias por 6-3 e 7-6(4) para avançar para as meias-finais do Oeiras Open 5.



Boa casa e o português não andou nada longe das meias. 5-2 no 2.º set e 2/9 em break points. Pena.



Garin sem perder sets na prova. 3.ª SF em Portugal. pic.twitter.com/MPzT1KsOiA