Medvedev: No se me puede comparar con Djokovic, Nadal o Federer

El ruso Daniil Medvedev aseguró este viernes, tras la derrota sufrida ante Novak Djokovic, una batalla de más de tres horas marcada por la condición física del de Belgrado, que no se le "puede comparar" con el llamado "Big Three", formado por el serbio, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

"Novak está en su propia liga, eso es seguro, con Rafa y Roger. Luego está el resto. Definitivamente no me pongo a su altura. No estoy cerca de Novak. Tal vez cuando jugamos, sí, pero en general no se me puede comparar con él o con cualquiera del 'Big Three'", declaró en conferencia de prensa.

Djokovic y Medvedev se enfrentaron en un partido intrascendente, ya que el serbio estaba clasificado y el ruso eliminado.

"Antes del partido no tenía mucha motivación, así que no fue fácil. Pero durante el partido vi que él (Djokovic) iba al cien por cien, así que dije: vale, vamos a jugar, vamos a divertirnos", explicó.

El maestro de 2020 y finalista de 2021 se despide de la Copa de Maestros con tres derrotas, habiendo cedido su saque cuando lo tenía para ganar el encuentro. Sobre si tiene una explicación a ese último dato, fue tajante. "Te lo explico muy fácil: apesté, así que... Eso es lo que pasó", comentó entre risas.

"Es un desastre. Lo único bueno es que este partido no me valía para conseguir clasificación, de lo contrario tendría dos partidos en los que perdí el servicio para el partido", añadió.

El moscovita, sin embargo, pese a su mala actuación en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito, confía en volver a su nivel.

"Estoy seguro, sí. En general, después del Abierto de Australia no puedo encontrar un gran resultado, aunque llegué a algunas finales y gané un torneo. No he jugado mal. Estoy en Turín entre los ocho primeros, pero esperaba más de mí mismo", apuntó.

"En Viena y Astana jugué muy bien. Hoy he jugado muy bien, seamos sinceros. Estoy seguro de que voy a ser capaz de hacer algo grande en el futuro. Sólo hay que seguir trabajando. Voy a estar triste durante uno o dos días, luego disfrutaré de mis días libres y comenzaré a prepararme para la próxima temporada", sentenció. E