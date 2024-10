Las emotivas palabras de Nicolás Massú a Dominic Thiem luego de anunciar su retiro del tenis

En un emotivo homenaje, Nicolás Massú despide a Dominic Thiem, su pupilo y amigo, quien se retira del tenis profesional tras una destacada carrera marcada por la perseverancia, los triunfos y también lesiones.

Massú, quién fue coach de Thiem desde 2019 a 2023, se despidió del tenista austriaco en redes sociales tras su último partido en el ATP de Viena. El doble medallista olímpico destacó la hermosa trayectoria de Thiem, quien ganó el US Open 2020.

Yesterday was all smiles as Dominic Thiem hosted his farewell event yesterday in Vienna! 😁



He triumphed over Sascha Zverev, winning 6:3 in an exhibition set.



The night wasn't just about tennis; it was a star-studded celebration - celebrities like Boris Becker, Nicolás Massú,…