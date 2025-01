Nicolás Jarry y su doping positivo: “Me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo Sinner”

Nicolás Jarry se enfrenta este lunes 13 de enero al número uno del circuito ATP, Jannik Sinner.

Jarry viene de un 2024 muy extremo, donde pudo llegar a la final del Masters 1000 de Roma y después no pudo jugar varios torneos por una condición que afectó su equilibrio, le produjo mareos y dolores constantes.

Ya recuperado y con ganas de subir en el ranking ATP, Nicolás Jarry apuesta a dar la primera sorpresa del año derrotando al primer sembrado del Abierto de Australia.

Sinner también tuvo un 2024 extremo, desde su llegada al número uno del ranking hasta su doping positivo que fue perdonado por el ATP.

Jarry no supera su doping positivo

En la antesala del partido de este domingo, Nicolás Jarry repasó las diferencias de criterio que tuvo el ATP con él, que tuvo 11 meses de castigo, y Jannik Sinner, quien fue absuelto.

Ambos casos son idénticos, los tenistas tomaron una sustancia prohibida que estaba en un medicamento que fue proporcionado por alguien de su staff.

“Por mi lado, me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo él (Sinner) cuando me pasó a mí. Eso es algo que a mí me afecta personalmente”, dijo Jarry al diario La Tercera

Consultado sobre si fueron injustos con él, quien cometió la misma falta que Sinner, Nicolás Jarry dijo “Cien por ciento. Lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar”.

¿Cuándo juegan Nicolás Jarry vs Jannik Sinner?

El compromiso, que se llevará todas las miradas de los amantes del tenis en nuestro país, se jugará este lunes a las 00:00 horas (medianoche del domingo).

Para verlo deberás sintonizar la señal de ESPN por TV de pago, mientras que por streaming deberán acceder a las plataformas de Disney+ o Tennis TV.