El sufrimiento de la esposa de Roger Federer durante dramático partido ante John Millman

La ex tenista checa Mirka Vavrinec, esposa de Roger Federer (3° del ranking ATP), sufrió durante todo el partido de su marido por la tercera ronda del Abierto de Australia ante el local John Millman (47°).

La señora del suizo expresó en varias ocasiones su preocupación en el electrizante duelo que finalmente ganó el ex número uno del mundo por parciales de 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6 y 7-6 (8).

Tras el apretado compromiso frente al océanico, ahora Federer deberá medirse con el húngaro Marton Fucsovics (67°) por los octavos de final del primer Grand Slam del año.

Mira las reacciones de la esposa de Federer en el duelo ante Millman:

All of us right now 😬#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/qozHpoSRGL