Rafael Nadal es puro optimismo de cara a París 2024 y su futuro

El tenista español Rafael Nadal sigue preparándose de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 con el objetivo de llegar a la cita en las instalaciones de Roland Garros en la mejor forma posible.

El español, que viene de quedar eliminado en primera ronda en Roland Garros y descartó jugar en Wimbledon, reconoció que poco a poco ha ido mejorando sensaciones desde su largo periodo de lesiones, admitió que está en el mejor momento de los últimos dos años y que ha habido una evolución positiva.

"Durante mucho tiempo no me sentí preparado para entrenar y jugar como me hubiera gustado, pero últimamente ha habido una evolución positiva. La forma que tenía la semana previa a Roland-Garros es la que me hubiera gustado estar antes de Montecarlo. Llegué a Roland-Garros quizás en el mejor momento de los últimos dos años", explicó el manacorí en una extensa entrevista en el diario francés L'Equipe.

Nadal admitió, como ya ha dicho en otras ocasiones, que se planteó seriamente el retiro del tenis profesional, pero que poco a poco esa ilusión por seguir compitiendo y la ayuda de su entorno fue determinante para seguir activo.

"Tenía problemas recurrentes, no podía entrenar, ya no me divertía. Pero siempre tuve gente a mi lado que me ayudó, ya fuera mi familia o mi equipo. Y siempre supe cómo mantenerme estable en mi cabeza", añadió el balear.