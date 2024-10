Rafael Nadal se la jugó y no esquivó la pregunta sobre su favorito entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El adiós de Rafael Nadal al tenis ha resonado en el corazón de millones, pero el español no oculta su su pasión por el fútbol, revelando su fanatismo por el Real Madrid y respondiendo una pregunta que muchas veces es difícil de responder, ¿cuál es su favorito: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?.

Nadal, a estas alturas, una leyenda del tenis, se despide de las canchas y su legado provoca lágrimas en todo el mundo. Durante unas vacaciones en Grecia, el 'manacorí' fue consultado por dos fanáticos sobre qué futbolista prefiere entre Messi y Cristiano.Sin dudar, el tenista español respondió: "Messi es mejor, pero yo soy fanático del Real Madrid".

La gran emoción que vivió Rafael Nadal con Lionel Messi

Rafa, que ha sido testigo de la intensa rivalidad entre estos dos astros del fútbol, compartió hace un tiempo, que se emocionó al ver a Messi levantar la Copa del Mundo en 2022. "Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia se me llenaron los ojos de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera, de esta manera me pareció justo y me emocioné".

"Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz", dijo el zurdo, que ganó 22 títulos de Grand Slam, 14 Roland Garros y un total de 92 torneos de la ATP a lo largo de su carrera.