Kyrgios por incidente de Djokovic: ¿Por cuántos años me hubiesen sancionado a mí?

El tenista australiano Nick Kyrgios (40° del ranking mundial) ironizó con la descalificación del US Open del serbio Novak Djokovic (1°) por golpear a una jueza de línea de un pelotazo involuntario.

El oceánico, famoso en el circuito por sus constantes polémicas, escribió en Twitter: "Metanme a mí en el incidente. 'Pegarle accidentalmente a un alcanzapelotas en la garganta'. ¿Por cuántos años me hubiesen suspendido?".

"Nole" quedó suspendido del Grand Slam norteamericano cuando iba perdiendo por 5-6 en el primer set ante el español Pablo Carreño Busta (27°) en los octavos de final del torneo, por pegarle casualmente en el cuello a una árbitro con una pelota tras perder un punto.

Mira la publicación de Kyrgios en Twitter:

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?