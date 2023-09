Shelton respondió a Djokovic: La imitación es la forma más sincera de admiración

El tenista estadounidense Ben Shelton (47° del mundo), se refirió al provocador e irónico festejo que el serbio Novak Djokovic (2°) tuvo al finalizar el encuentro por la ronda de semifinales en el US Open.

"No vi la celebración hasta después del partido. No me gusta cuando estoy en las redes sociales y veo a gente diciéndome cómo puedo o no festejar. Si ganas el partido, mereces hacer lo que quieras. Cuando era niño aprendí que 'la imitación es la forma más sincera de admiración'", expresó el deportista norteamericano.

Por su parte, Djokovic en un tono más distendido mencionó, entre risas, que: "Simplemente me encantó la celebración de Ben (Shelton). Me pareció que era muy original y le copié. Robé su celebración".

Tras imponerse al joven deportista de 20 años, el tenista serbio se medirá en la final del US Open ante el ruso Daniil Medvedev (3°), quien despachó al vigente campeón del torneo, el español Carlos Alcaraz (1°).