Wimbledon tendrá semifinal inédita en el cuadro femenino

Donna Vekic (37°) y Jasmine Paolini (7°) ganaron sus partidos y por primera vez jugarán una semifinal en Wimbledon. La croata logró una remontada ante Lulu Sun por 5-7, 6-4 y 6-1.

Es la tercera vez que Vekic juega una semi, pero la primera en el césped inglés. Paolini, en tanto, fue finalista en Roland Garros y venció a Emma Navarro por 6-2 y 6-1 para llegar a su primer semifinal en Wimbledon. La italiana se convirtió en la primera mujer de su país en alcanzar esta fase en el tradicional torneo inglés.

Ambas deportistas de 28 años se enfrentaron por última vez en Montreal y Paolini venció por 2-0. El partido entre Vekic y la italiana se jugará este jueves 11 de julio, en horario por definir.

