Dio el salto a la Fórmula 1: Ryan Reynolds compró parte de Alpine

El reconocido actor y también empresario canadiense Ryan Reynolds integró el grupo inversor que adquirió un porcentaje de Alpine Team, equipo de la Fórmula 1 propiedad de la marca de automóviles francesa Renault.

La escudería con base en Reino Unido cedió el 24 por ciento de participación a cambio de una injección económica de 200 millones de euros, acción realizada por la alianza de Otro Capital, Red Bird Capital Partners y Maximun Effort Investments.

Esta última es la empresa de Reynols, nombrada como una de las frases de su icónico personaje "Deadpool".

De acuerdo con el comunicado de Alpine, el proceso dejará el valor del equipo en 900 millones y "acelerará los planes de crecimiento y ambiciones deportivas- También se beneficiará de la experiencia del grupo en datos y tecnología, marketing y rendimiento comercial.

BREAKING: Hollywood actor Ryan Reynolds is part of an investor group taking a 24% equity stake in Alpine #F1 pic.twitter.com/0K2867UBOg