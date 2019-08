Conor McGregor "aceptó" enfrentarse a boxeador irlandés debido a la agresión a anciano en un bar

El polémico peleador irlandés Conor McGregor aceptó vía telefónica una pelea de boxeo contra el pugilista profesional Luke Keeler, quien lo retó a subirse al ring, además de criticarlo la agresión que cometió contra un ancianto en un bar.

"Es muy triste ver a Conor McGregor caer tan bajo, le hizo lo mismo a un amigo hace unos años y sigue caminando por ahí actuando como mafioso. Estaría feliz de ponerlo en su lugar si tuviera las pelotas para subir a un ring de nuevo", escribió Keeler, también irlandés, en Twitter.

Sad to see @TheNotoriousMMA stoop so low, did the same to a friend of mine couple of years ago and still walking around acting the gangster, I’d be happy to put him in his place if he had the balls to step in a ring again ?? https://t.co/SSnAoQmr4K

Horas más tarde, Keeler afirmó que McGregor lo llamó por teléfono y después de varios gritos aceptó el combate, pero manifesto sus dudas en que llegue a concretarse la pelea.

"Dudo que lo haga. Sería la forma más rápida para él de recuperar el respeto de los irlandeses, pero el respeto y la clase es algo que no tiene nada y que tampoco puede comprar", aseveró.

He has agreed to fight after a shouting match on phone but doubtful he will. It would be quickest way for him to get Irish people’s respect back but respect and class is something he has none of and something money can’t buy 👊🏼🍀 https://t.co/HPyM10Sqhw