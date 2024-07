Bielsa tenía razón: No hubo seguridad en la final de Copa América

A raíz de las declaraciones de Marcelo Bielsa, el pasado viernes 13 de julio, el sentido de la parte final de Copa América lo ubica como el protagonista mediático de este certamen.

Los reclamos hacia la organización por el estado de las canchas, los problemas en la logística general para con las delegaciones y el trato a los hinchas, fueron la punta del iceberg en lo que se destaparía los días siguientes en Estados Unidos.

Y las palabras del "Loco" seguirían extendiendo su forma coherente de declarar y trabajar, confirmado la tarde de este domingo 14 de julio con la defectuosa organización y logística en las horas previas a la final entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium.

Además de los detenidos y heridos, que intentaron entrar con tickets falsos o de plano, sin él, la policía estadounidense debió triplicar su contingente para intentar controlar los accesos del recinto deportivo, en muchos casos sin mayor éxito.

Detenidos, heridos y desmayados tuvo la jornada bajo el calor de Miami, que a medida que caía el sol iba mostrando atisbos de control, pero que durante la tarde no tuvo minuto de pausa con la violencia extrema.

A raíz e lo ocurrido, el duelo comenzará con un retraso de al menos una hora, sin contemplar los 25 minutos de tiempo que se tomará Shakira para presentarse, cuando acabe el primer lapso, lo que desató las críticas en redes sociales.

❗️🇺🇲 | 🇨🇴⚔️🇦🇷 - In Miami, riots broke out at the Hard Rock Stadium as Colombian fans caused disturbances before the start of the Copa América final match between Colombia and Argentina. pic.twitter.com/JQpwdSWABy