Jorge Fossati fue tajante con las comparaciones con Ricardo Gareca en la selección peruana

El director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, entregó detalles sobre cuál es la fórmula para que su trabajo no sea opacado y comparado constantemente con lo realizado por Ricardo Gareca en el ciclo anterior. Además, reveló la razón por la cual convocó a Christian Cueva y Paolo Guerrero.

En una entrevista con radio La Red de Argentina, el estratega uruguayo indicó que en Perú hay un cariño especial con el Tigre Gareca, y que la única forma de cambiar ese escenario es lograr más objetivos.

"Mientras el equipo no les dé la misma satisfacción, es lógico que recuerden a Ricardo Gareca", señaló. Por lo que para Fossati el único camino que tiene para ganarse la confianza peruana es superar la valla que dejó el exentrenador de la 'Bicolor'.

Jorge Fossati no se complica por citar a Christian Cueva y Paolo Guerrero

Por otro lado, Fossati explicó la razón de la convocatoria de jugadores que no pasan un buen momento. "No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los jóvenes no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar".

De esta manera, el director técnico de la selección peruana firmó su postura sobre un tema que ha sido muy controversial, como las nominaciones de Cueva y Guerrero, añadiendo que no los dejará de llamar si los nuevos jugadores no se ponen a su nivel.