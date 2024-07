Lionel Messi explicó por qué no pudo patear el penal como Alexis Sánchez en Copa América

La agónica clasificación de Argentina a la ronda de cuatro mejores en Copa América, dejó una celebración mesurada para Lionel Messi.

La figura trasandina falló el primer penal de la tanda que terminarían ganando por 4-2 ante Ecuador, pero luego del pitazo final se mostró autocrítico y explicó las razones por las que su tiro estilo Panenka no le resultó, a diferencia de como lo hizo Alexis Sánchez el 4 de julio de 2015 en el Estadio Nacional.

Los detalles que dio Lionel Messi después de fallar el penal por Copa América con Argentina

En la zona mixta, Lionel Messi emitió conceptos que permitieron conocer detalles del plan que había pensado y comentado con dos de los arqueros del plantel, antes de disputar el duelo de cuartos de final.

"Tengo mucha bronca porque iba convencido de patearlo así, había hablado con Dibu (Martínez), con (Gerónimo) Rulli, había pateado un par de penales, había hablado con ellos y venia pateando cruzado seguido, de hecho el arquero de Ecuador se tira cruzado, pero la toqué y se me fue", declaró el capitán argentino.

Lionel Messi se refirió a sus molestias físicas en la fase final de Copa América

Sin embargo, la Pulga no solo dio explicaciones sobre su penal fallado en Houston, sino que entregó detalles de sus molestias físicas (contractura en el aductor de su pierna derecha), ya que preocupan en el otro lado de la cordillera de cara al duelo de la próxima ronda, que saldrá del ganador de la llave entre Venezuela y Canadá, el próximo 9 de julio.

"Estoy tratando de sacar la molestia que tenia, por el dolor que sentía, no soltándome del todo, pero al final en los últimos entrenamientos me sentí mucho mejor y bien, no sentía molestias. Por ahí es un miedo psicológico de cuando tienes una lesión o molestia y siempre está, pero a nivel muscular no sentía nada,. Me preguntaron (desde el cuerpo médico) si estaba bien y yo les dije que sí", señaló.