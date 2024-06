No son necesarios los espías: Chile entrena sin privacidad para la Copa América

Los entrenadores de fútbol, salvo mínimas excepciones, son muy celosos de los entrenamientos de sus equipos, y les gusta guardar hasta el más mínimo detalle para sorprender a sus rivales, que por lo general buscan espías para obtener información. Sin embargo, en las prácticas de Chile en la Copa América no es así.

Chile trabaja sin sceretos en la Copa América

La Roja está preparando el debut frente a Perú del próximo viernes en el campo de entrenamiento de la Texas Christian University de Forth Worth. Mucho nombre para un recinto que tiene en muy buen estado el césped, pero que no ofrece intimidad, ya que quien pase por la calle perfectamente puede ver todos los movimientos del equipo de Ricardo Gareca, situación que tiene un tanto incómodo al staff de la Selección.

Desde allí se pudo observar que en la zona defensiva Paulo Díaz tuvo por compañero a Igor Lichnovsky, o, que a la espera que Claudio Bravo esté mejor de sus molestias, estuvo Gabriel Arias en la portería, situación que no agradó, y si bien no pueden prohibir que los entrenamientos se observen, lo que sí se consiguió es que no se grabe, para lo cual se encargará la policía y personal de seguridad, que ya tuvieron que advertir en más una ocasión que todo tipo de captura quedaba prohibido.

¿Cuándo juega Chile en la Copa América?

La selección chilena debuta este viernes en la Copa América 2024 a las 20:00 horas ante Perú, mientras que sus siguientes duelos serán el martes 25 de junio contra Argentina y el sábado 29 frente a Canadá.

