Scaloni le respondió a Bielsa y explicó por qué no habló más de las canchas en Copa América

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió en conferencia de prensa a la crítica realizada por Marcelo Bielsa sobre la organización y el estado de las canchas de la Copa América 2024, dando a conocer la razón de por qué no habló más del tema, descartando presiones, como señaló su colega.

Primero Scaloni contextualizó por qué fue la primera persona en hacer público el reclamo. "Ya lo dejé claro y fui primero, porque inauguramos el torneo, y lo sigo pensando. Lo que pasa que cuando me preguntaron la segunda rueda de prensa, dije que ya está porque no había manera de arreglarlo".

"El sorteo de la Copa América fue en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa, ¿cómo la van a arreglar en cuatro días? Por eso me pareció oportuno dejar el tema de lado", complementó el técnico argentino.

Scaloni, sobre las declaraciones de Bielsa sobre los campos de juego: "Cuando me preguntaron una segunda vez, dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Me pareció oportuno dejar el tema de lado porque sino para mi equipo era buscar siempre excusas". pic.twitter.com/Uyed0vhHv8 — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2024



El motivo por el que Lionel Scaloni no habló más sobre el mal estado de las canchas

Sobre las razones por las que no se refirió más al tema, el DT señaló que: "Porque para mi equipo no era necesario buscar excusa y había que sobreponerse a eso. Jugamos con Ecuador en una mala cancha también mala y diría peor, algo que continuó. Entonces opinamos que lo mejor era no hablar más del tema porque incluso podría ser para nosotros una excusa y no buscábamos excusa en los campos"

"Es evidente, es evidente que estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos (que señaló Bielsa en su conferencia)", sostuvo el entrenador.

Lionel Scaloni empatizó con los jugadores de la selección de Uruguay

También tuvo palabras para el triste desenlace que se vivió en el post partido entre Colombia y Uruguay, donde los jugadores uruguayos se trenzaron a golpes con la hinchada colombiana.

"Ver tú familia en medio de un tumulto, que puede estar cerca, debe ser desesperante y yo creo que hay que mirar un poco eso, porque los jugadores que son los principales protagonistas y le pedimos que sean ejemplos, pero cuando pasa eso yo no sé cuánto actuarían de otra manera, creo que ninguno", finalizó Lionel Scaloni.