EUROCOPA: Comienza la segunda fecha ¿Quiénes pueden asegurar la clasificación a octavos de final?

La EURO 2024 comenzará este miércoles con los partidos válidos por la segunda fecha del torneo, y ya hay seleccionados que sacan cuentas para acceder a la ronda de octavos de final, más aun considerando que algunos terceros pueden meterse en dicha instancia

Por el grupo A. Alemania, el anfitrión, recibirá a Hungría en Stuttgart a las 12:00 horas (16:00 GMT), y tres horas más tarde por esta misma zona, Suiza se medirá con Escocia en Colonia. Mientras que el primer pleito de este miércoles será a las 9:00 de la mañana (13:00 GMT) entre Albania y Croacia.

