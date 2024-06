Jugador de Hungría que salió en ambulancia tendrá que ser operado y se perderá el resto de la Eurocopa 2024

El delantero de Hungría, Barnabás Varga tuvo un terrible golpe en el partido de su selección ante Escocia. El duelo enmarcado en el último encuentro de la fase de grupos de la EURO 2024, causó mucha preocupación por el estado del jugador de los Magiares.

En el minuto 68 de juego, la ofensiva de Hungría fue a disputar un balón aéreo tras un tiro libre, y terminó chocando con el portero Angus Gunn. Varga cayó al piso casi sin reacción y notablemente afectado por el golpe.

El futbolista del Ferencváros de Hungría, tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad de Stuttgart y lamentablemente sufrió una fractura en el pómulo y tendrá que ser operado.

A pesar de que se encuentra estable y fuera de peligro, Varga se perderá el resto de la EURO 2024. La información fue confirmada por el DT de los húngaros, Marco Rossi que conversó con BBC Sport y entregó la noticia.

Varga has suffered a fractured cheek bone and will undergo an operation, Hungary manager Marco Rossi has confirmed to @BBCSport.