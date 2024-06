[VIDEO] La debutante Georgia se abrazó por primera vez en la Eurocopa

La selección de Georgia hizo su debut absoluto en la Eurocopa de Alemania 2024 enfrentando a la selección de Turquía, en el compromiso que se disputó en el Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund.

Las debutante Georgia se abrazó por primera vez en la Eurocopa ya que Georges Mikautadze anotó el primer gol de su país el certamen europeo.

El delantero del Metz de Francia anotó el 1-1 parcial en el minuto 32’ en el compromiso ante Turquía.

Mikautadze scores the first Georgia goal in the Euros 🇬🇪👑 pic.twitter.com/jErcauW4iJ