¿Cuándo será efectivo el adiós de John Cena de la lucha libre tras anunciar su retiro?

El mundo de la lucha libre recibió una impactante noticia este fin de semana, esto luego de que el ya legendario John Cena anunciara su retiro de la actividad tras largos años trabajando y siendo una de las principales estrellas de la gran empresa WWE.

Cena hizo una aparición especial en el evento Money In The Bank celebrado este último sábado en Toronto, Canadá, donde dio a conocer su decisión de alejarse de manera definitiva de los cuadriláteros, donde llegó a cazar en 16 ocasiones el campeonato máximo de la compañía.

Al hacer ingreso en escena, Cena mostró su característico lema "Mi tiempo es ahora", aunque con una modificación en la frase que quedó como "La última vez es ahora", para luego declarar ante los miles de asistentes al Scotiabank Arena que colgará las botas para 2025.

"¿Por qué estoy aquí"? comenzó diciendo el otrora conocido como 'Rapero Mayor', para luego detallar que: "Esta noche anuncio oficialmente mi retiro de WWE. El Royal Rumble 2025 será mi último, la Elimination Chamber 2025 también, al igual que Wrestlemania 41 en Las Vegas, será el último en el cual compita".

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

¿Cuándo será efectivo el retiro de John Cena de WWE?

Si bien John Cena apuntó que su retiro será en 2025, no detalló en el mismo Money In The Bank los planes que existen para su "último baile" en WWE, aunque él mismo lo detalló en sus redes sociales.

El también otrora campeón de los Estados Unidos, en parejas, ganador de Royal Rumble y estelar en tantas ocasiones en Wrestlemania, replicó una publicación en la que se puntualizó las ideas que hay con la también estrella de Hollywood.

En definitiva, Cena no se retirará antes ni después de Wrestlemania 41, además de que por calendario tiene agendadas 30 o 40 apariciones en WWE, además de dar a entender que competirá en Royal Rumble y luego buscará su título número 17 como campeón máximo de la empresa.