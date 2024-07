¡Es oficial! WWE tendrá una luchadora chilena desde este 2024

Temprano este miércoles se conocía que la chilena Stephanie Vaquer se desvinculaba del Consejo Mundial de Lucha Libre en México y quedaba como agente libre, todo en medio de su soberbio presente como una de las luchadoras más cotizadas alrededor del mundo.

Informaciones desde la propia prensa mexicana indicaban que la otrora campeona mundial femenil del CMLL y del título strong de NWJP tenía acordada su llegada a la prestigiosa y connotada WWE, algo que se definió durante las últimas horas.

Es que el propio Shawn Michaels, exluchador y actual vicepresidente mayoritario de desarrollo de talento creativo, se encargó de darle la bienvenida a Vaquer, quien da otro gran salto en la lucha libre profesional.

Welcome to the WWE Family, @Steph_Vaquer. See you in Orlando! pic.twitter.com/cV9fBY1cSw