Pesar en el mundo de la lucha libre tras el fallecimiento de una leyenda

El luto envolvió al mundo de la lucha libre esta jornada de lunes luego de que se confirmara la muerte de una leyenda de la actividad y muy identificada con algunas de las principales empresas a nivel mundial.

Sid Eudy, conocido históricamente dentro del ring como Sycho Sid o Sid Vicious, falleció a la edad de 63 años luego de batallar durante un tiempo prolongado por un cáncer que lo aquejaba.

"Me entristece profundamente comunicarles que mi padre, Sid Eudy, falleció después de luchar contra el cáncer durante varios años. Era un hombre fuerte, bondadoso y amoroso, y extrañaremos mucho su presencia", escribió en sus redes sociales Gunnar, uno de los hijos de Eudy.

El legado de Sycho Sid en la lucha libre

Durante el tiempo que se mantuvo activo en el ring, Sid destacó principalmente en los años 90' por sus pasos en la ya extinta WCW y luego en la en ese entonces, WWF, donde formó parte de equipos como The Skyscrapers, junto a Danny Spivey y manejados por Teddy Long. Además, también integró a The Four Horsemen con otros íconos como Ric Flair, Ole, Arn Anderson y Tully Blanchard.

A nivel individual en tanto Sid tuvo dos reinados como campeón máximo de WWF, además de haber portado el título peso pesado de WCW en dos ocasiones y el título de los Estados Unidos de WCW en una oportunidad.

Más recientemente, en julio pasado de hecho, el otrora Sid Vicious expresó su deseo de formar parte del Salón de la Fama de WWE, algo que según sus propias palabras le fue esquivo en los últimos años a causa de Vince McMahon, quien actualmente ya no tiene poder creativo ni de otros ámbitos en la compañía.