En Italia aseguran que Alexis Sánchez volverá a vestir la camiseta de Udinese

Al parecer la interrogante sobre dónde jugará Alexis Sánchez en la próxima temporada estaría llegando a su fin, ya que desde el Viejo Continente se están dando señales respecto a cuál será el próximo destino del tocopillano en el fútbol europeo.

Pese a que en su momento se pensó que el delantero nacional ficharía en el Olympique de Marsella, todo indica que tras intensas semanas de negociaciones, de acuerdo a lo que publica el medio Sky Sports, Alexis Sánchez será jugador de Udinese, elenco dónde podría hacer dupla con otro chileno, Damián Pizarro.

De acuerdo a lo que indica el sitio Calciomercato, Sánchez está cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta de Udinese, 13 años después de su arribo desde River Plate.

De acuerdo a la publicación, fue el propio Sánchez quien telefoneó a Udinese confirmando su deseo de regresar para ayudar al equipo a volver a las competencias europeas en la próxima temporada. Sólo falta pulir los últimos detalles para oficializar el acuerdo.

El objetivo de Udinese es presentar a Alexis Sánchez el próximo 13 de agosto, día en que el cuadro de Friuli presentará a su plantel ante su afición.

